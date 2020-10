Ako sa zvyšuje plat v Nórsku?

Poznáte to, všetko sa zdražuje, len platy sú stále rovnaké. Nemusí to tak byť vždy a všade, ako to je v Nórsku?

Počas desiatich rokov čo som v Nórsku pracoval som ani jeden rok nemal rovnaký plat. Každoročne sa platy plošne zvyšujú. Znie to možno ako sen, ale je to tak. Nikto sa nad tým nepozastavuje, proste sa to stane, že raz ročne sa plat zvýši.

Ako to je možné?

V Nórsku sú jedny silné odbory, ktoré majú viac ako milión členov. Každoročne vyjednávajú zvyšovanie mzdy v rôznych odvetviach. To trvá rôzne dlho a preto, keď sa dohodnú na tom v novembri a zvýšenie platí od mája, tak vám spätne doplatia. To dôležité je, že Nóri si vyšší plat pýtajú nie ako jednotlivci, ale vyjednávajú za nich právnici, ktorí majú úplne inú vyjednávaciu pozíciu. Na Slovensku to asi nie je úplne bežné chodiť si pýtať vyšší plat každý rok a aj ho skutočne dostať.

Odbory LO

Jediná možnosť ako vyšší plat dostať je teda pýtať si ho. V tomto majú v Nórsku odbory veľkú silu. Viac krát som zažil, že sa štrajkovalo. Od 20 septembra do 1 októbra 2020 nešli vo veľkej časti Nórska autobusy. Viete si predstaviť, že by v Bratislavskom kraji nešli 10 dní autobusy? A výsledok? Nakoniec sa našli peniaze a šoférom zvýšili mzdy tak, ako sa žiadalo. (miesto 3kr /h na 6,5kr /h)

Tu nájdete link na originál článok o štrajku v nórčine.

Naša realita

Na Slovensku je často krát jediná cesta ako si zvýšiť plat nájsť si novú prácu. Čo je na jednej strane fajn, pre zamestnanca. Zmena práce vie priniesť aj skokové zvýšenie platu. V dnešnej dobe sa na trhu práce (v určitých oblastiach) len veľmi ťažko hľadajú noví ľudia. Čo je paradoxné je, že manažéri ponúkajú mnoho krát zvýšenie platu až v momente, keď je výpoveď na stole. Vtedy si reálne uvedomia, aké náklady či už časové alebo finančné prináša zaobstaranie nového zamestnanca.

Aká je vaša skúsenosť so zvyšovaním platu?