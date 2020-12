Ako som vydal detskú knihu

V dnešnej dobe vydavateľstvá presúvajú knihy na neskôr. Mnoho ľudí by chcelo vydať vlastnú knihu, ale nevedia ako. Tu je moja skúsenosť.

Kniha

Najprv to jednoduché. Napíšete knihu. To trvá istý čas. Potom to editujete, prepisujete, spravíte jazykovú korektúru (áno aj detská kniha ju musí mať) to trvá dosť veľa času. V mojom prípade som potreboval ilustrátora, ktorý mi knihu nakreslí podľa mojich predstáv. Nájsť takého s ktorým sme si sadli mi trvalo dva roky. Nie, že by som ho neustále hľadal. Nakoniec bol ten správny ilustrátor ona. Slečna pochopila aké obrázky by som chcel a veci zaklapli.

Proces

Napísal som aké ilustrácie by som chcel, čo by na nich malo byť. Farebnosť aké pocity by mala knižka vyvolávať. Zdalo sa, že to pôjde rýchlo, ale tento proces trval asi dva mesiace. Každý deň sme si písali a krok po kroku sa posúvali k cieľu. Večery po práci, keď syn zaspal som písal maily a vysvetľoval, čo ako by som chcel. Potom prišiel deň, keď sme mali knihu nakreslenú a myslel som si, že už máme hotovo. Mýlil som sa.

Kampaň

Knihu som chcel vytlačiť, na to však treba veľa peňazí. Mohol som síce ponúknuť moju knihu vydavateľstvu, ale ako som písal vyššie tie v tejto dobe odkladajú knihy na neskôr. Spravím kampaň na Startlabe, napadlo ma. A tak som ju spravil. Napísal som texty, spravil video a spustil kampaň. Tri týždne som spamoval všetkých navôkol, že mám projekt detskej knihy a prosil o podporu. Napriek ťažkej dobe sa podarilo. Ľudia nás podporili a vyzbierali sme 183% našej cieľovej sumy.

Tlač

Ešte pred tým, ako sa kampaň úspešne skončila som začal oslovovať tlačiarne. Napísal som do asi 50+ tlačiarní. Obvolával som ich a snažil sa nájsť najlepšiu ponuku. Zistil som aké druhy väzieb sú, aké papiere, technológie tlače a aj rôzne ceny. Často krát som počul, že dodanie pred Vianocami bude minimálne tak šesť týždňov a viac. Nakoniec som našiel pána, ktorý bol milý, super komunikoval, nič nebolo problém a knihy vie vytlačiť do dvoch týždňov. Čo bolo najlepšie aj to dodržal a ešte v super kvalite.

Kvalita

Chceli sme najlepšiu kvalitu a tak sme si zvolili ofsetovú tlač. Kniha je venovaná nášmu synovi a vieme ako deti veci trhajú, preto sme zvolili hrubší papier, aby sa nekrčila a aby dlho vydržala.

Malý ešte nevie čítať, ale rád farbičkuje, tak sme do knihy dali aj 15 strán omaľovánok, aby si aj on mohol užiť. Mnoho ľudí má v sebe blok z kreslenia do kníh my sme si povedali, že je to kniha pre deti a jej účelom je, aby si ju deti užili, aby ju mali radi a tešili sa z nej. To bol dôvod, prečo sme chceli pevnú väzbu, aby listy z knihy nevypadli a aby ostala spomienka na dobrodružstvá, ktoré spolu prežili.

Vydanie

Bol som veľký optimista. Myslel som si, že vydať knihu bude ľahké. Nie je to také ľahké, ako sa zdá. Na druhej strane dá sa to zvládnuť. Mne to zobralo všetok voľný čas asi na tri mesiace. Keď to porovnám s vydaním knihy cez vydavateľstvo je to veľký rozdiel. Tu som sa o všetko musel postarať sám. Administratívne veci ako pridelenie ISBN čísla alebo na aký typ papiera budeme knihy tlačiť vám zaberie čas. Nehovoriac o tom, že som si založil firmu, aby som to mohol celé zastrešiť. Naprogramoval si web, e-shop, spravil ppc kampane a zabalil stovky obálok a bol pár krát na pošte.

Bol som veľký optimista, ale viete čo, stálo to za to. Narodila sa mi kniha. Zámerne píšem narodila. Bol to celkom pôrod. Ale je to super skúsenosť. Vyskúšajte!