Kto zarába na Slovensku viac ako 5000 Eur mesačne?

Asi každý by chcel zarábať viac, čo však robia ľudia ktorí zarábajú viac ako 5000 Eur mesačne, kto sú a ako môžete aj vy zarobiť podobne veľa peňazí?

Magických 5000

Na začiatok chcem napísať, že neponúkam žiadny kurz, zázračný recept, ani nič podobné. Tento blog je len o povolaniach (nie podnikateľoch), ktoré zarábajú vysoko nadpriemerne na základe hodnoty, ktorú vytvárajú. Ľudí, ktorí zarábajú na Slovensku viac ako spomenutú magickú sumu nie je málo. V blogu sa mi určite nepodarí obsiahnuť všetky profesie, ale dúfam, že pointa sa vám bude páčiť.

Manager

Nemusíte byť ani poslanec alebo manager, aby ste zarobili veľa. Dobre sa zarába vo viacerých odvetviach. Samozrejme pri povolaniach, kde je extrémne veľká zodpovednosť a veľké nároky sa vysoká mzda očakáva. Sú však aj povolania, kde nemusíte byť manager.

Asi vás neprekvapí keď napíšem, že stačí byť expert na určitú komplikovanú oblasť.

Keďže ja pracujem v IT a táto oblasť mi je najbližšia začnime tu.

Na notoricky známej stránke Profesia.sk som si vyfiltroval inzeráty, kde je ponúkaná mzda vyššia ako 2500 Eur/ mesačne. Bohužiaľ vyššia hodnota sa tam nedá nastaviť a tak som si dal prácu a prešiel som 29 strán inzerátov, kde bolo skoro 600 ponúk práce. Našiel som pár pri ktorých sa môžete dostáť nad našu hranicu.

IT

Nebudem vás napínať ani v IT na Slovensku nie je úplne bežné zarábať 5000+ Eur mesačne. Je to však možné a asi najviac inzerátov je práve v tejto oblasti.

DevOps expert v Bratislave si vie zarobiť 6000-7000 Eur mesačne. Čo na túto pozíciu potrebujete vedieť si môžete prečítať tu:

https://www.profesia.sk/praca/sigp/O3995133

Napríklad ak ste skúsený Azure architekt môžete sa dostáť na 5200 Eur mesačne. Tu je link na inzerát: https://www.profesia.sk/praca/grafton-slovakia-gi-group/O4013373

Samozrejme programátori tu majú svoje zastúpenie. Ak ste .NET programátor tak isto viete zarobiť 5200 Eur mesačne. Tu je link na inzerát

https://www.profesia.sk/praca/offer-experts/O4008726

Alebo ak ste skúsený v SAP-e stačí vám tak 10+ rokov skúseností môžete si zarobiť päť a viac tisíc Eur mesačne. Tu sú detaily https://www.profesia.sk/praca/concircle-slovensko/O3982280

Ostatný svet

Aby to nevyzeralo, že iba v IT sa dajú zarobiť peniaze našiel som pre vás inzerát z inej oblasti. Taký zubný lekár si vie podľa skúseností zarobiť aj 6000 Eur mesačne.

https://www.profesia.sk/praca/1-dentalne-centrum/O4014461

Samozrejme povolaní, kde sa slušne zarába je viac. Dovolím si napísať, že špičkoví lekári, právnici a odborníci zarábajú viac ako spomínaných 5000 Eur mesačne. Účelom článku nie je vymenovať úplne všetky.

Prečo zarábajú toľko veľa?

Najprv som vám chcel ukázať pár príkladov nadštandardne zarábajúcich ľudí a teraz to dôležité. Prečo o tom píšem? Nepíšem o nich preto, že im závidím. Pointa sa nachádza v tom prečo títo ľudia toľko veľa zarábajú. Preto som ku každému povolaniu pripojil link. Aby ste si mohli pozrieť čo sa vyžaduje od ľudí za astronomické výplaty. Väčšinou sa jedná o pozície, kde je potrebné vysokoškolské vzdelanie. K zubárovi bez školy by ste asi nešli. Nehovoriac o tom, že toto povolanie sa ani bez absolvovania vysokej školy nedá vykonávať.

Na to aby ste boli odborníkom či už v medicíne alebo práve musíte roky študovať veľmi náročné školy. Nie každý na to má, a nie každý kto na to má takúto školu aj úspešne dokončí.

Možno v IT oblasti to je špecifické tým, že nie všade sa vyžaduje škola, ale o to dôležitejšie je preukázať svoje kompetencie. Tu treba tiež napísať, že ani top expertom v IT sa nemôže stať každý. Robiť IT na top úrovni je extrémne náročné a takýto ľudia sú výnimoční a preto sú výnimočne cenení.

Vo všeobecnosti môžem napísať, že vysoká mzda, ktorú ako expert v určitej oblasti môžete zarobiť je výsledkom výnimočného úsilia. Roky práce a celoživotného vzdelávania sa. V prípade lekárov extrémne náročného povolania aj obety času, ktorý musia byť v službe.

Ak chcete veľa zarábať ako expert v zamestnaní musíte na tom roky pracovať a neustále sa niečo učiť. Podľa európskych štatistík sa na Slovensku vzdeláva iba 4% dospelých. V takom Švédsku to je 30%.

Perlička na záver

Zdroj titans.sk

Na Slovensku je jedna špeciálna stránka, kde sa dajú zohnať IT experti ,kde sú ponúkané peniaze na slovenské pomery úplne inde. Sumy plnenia nie sú výplaty na TPP ale sumy, ktoré môže expert mesačne za svoju prácu vyfaktúrovať.